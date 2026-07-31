31 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.
Tâhâ Sûresi: 110
HADİS:
Âdemoğlunun her tarafını toprak yer; ancak kuyruk sokumu (acbü’z-zeneb) hariç. İnsan ondan yaratılmış ve yine ondan terkip edilecektir.
Camiü’s-Sağir, No: 2996
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