Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.

Tâhâ Sûresi: 110

HADİS:

Âdemoğlunun her tarafını toprak yer; ancak kuyruk sokumu (acbü’z-zeneb) hariç. İnsan ondan yaratılmış ve yine ondan terkip edilecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2996