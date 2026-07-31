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31 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

31 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.

Tâhâ Sûresi: 110

HADİS:

Âdemoğlunun her tarafını toprak yer; ancak kuyruk sokumu (acbü’z-zeneb) hariç. İnsan ondan yaratılmış ve yine ondan terkip edilecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2996

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