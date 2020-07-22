İsrail'de halk polisle karşı karşıya geldi

İsrail'de, hükümetin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ile başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. En az 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, polisle karşı karşıya geldi. İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. En az 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı. Meclis önündeki gösteriye bazı muhalif milletvekilleri de destek verdi. İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

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