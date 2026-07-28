Konkordato ve iflaslarda dikkat çeken artış

Yüksek faiz oranları, zayıflayan iç talep ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama, reel sektör genelinde finansman sıkıntılarını derinleştiriyor. Açıklanan resmî veriler ve sektörel kayıtlara göre, 2026’nın ilk altı ayında 1.240 şirket konkordato talebinde bulundu.

Bu sayı, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 900-950 civarındaki başvuru oranına kıyasla yıllık bazda yaklaşık %30 ila %35’lik bir artışa işaret ediyor. Başvuruların ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve Bursa gibi üretim merkezlerinden geldiği kaydedildi. Ekonomim’in haberine göre, yılın ilk beş ayında 115 şirket resmen iflas ederken, haziran ayında mahkeme kararıyla tasfiye edilen şirket sayısı bir önceki döneme göre yükselerek 3.382’ye ulaştı. Haber Merkezi

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