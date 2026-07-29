Vergilerimizi israf etmeyin

MİLLETTEN TOPLANAN VERGİLERİN NEREYE HARCANDIĞININ BİLİNMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATAN UZMANLAR, VERGİLERİN İSRAF EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE DE DİKKAT ÇEKİYORLAR.

NASIL HARCANDIĞINI SORALIM - MAKAM ARAÇLARI İÇİN Mİ?

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, vergi vermenin vatandaşlık görevi, vergilerin nasıl harcandığını sormanın ise vatandaşlık hakkı olduğunu belirterek, kamu harcamalarında şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, “Vergi verelim ama nereye gidiyor bilelim” başlıklı yazısında, Türkiye’de vergi tartışmalarının eksik yürütüldüğünü belirterek, vatandaşın yalnızca vergi vermekle değil, vergilerin nasıl harcandığını denetlemekle de yükümlü olduğunu ifade etti. Vergi gündeme geldiğinde ilk olarak kayıt dışı ekonominin konuşulduğunu belirten Oğuz, “Vergi vermek vatandaşlık görevidir. Verginin nasıl harcandığını sormak ise vatandaşlık hakkıdır. Vergi vermeyene kızıyoruz ama vergileri harcayanları denetlemiyoruz, oysa denetlemeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Vergilerimiz makam araçları için mi?

Toplanan vergilerin verimsiz ve plansız harcanmasının ülkeye ağır bedeller ödettiğini vurgulayan Oğuz, “Ödediğimiz vergilerin nereye harcandığına bakarsak, bu cennet vatanı neden cinnet vatan haline getirdiğimizi görebiliriz. Verimsiz, plansız, usulsüz şekilde harcanıp israf edilmesine ses çıkarmıyoruz” ifadelerini kullandı. Kamuda israf, liyakatsizlik, denetim eksikliği ve popülist politikalar sürdüğü sürece bütçe açıklarının devam edeceğini belirten Oğuz, “Benden kesilen vergilerle galaksinin en pahalı makam araçlarına kaynak aktarılmış olacak” sözleriyle kamu harcamalarını eleştirdi.

Hesap sorma kültürü gelişmeli

Şeffaflığın artırılması gerektiğini kaydeden Oğuz, bütçe harcamalarının dijital ortamda kalem kalem yayınlanması, Sayıştay raporlarının eksiksiz biçimde TBMM’de görüşülmesi, performans esaslı bütçelemenin güçlendirilmesi ve kamu ihalelerinde tam şeffaflığın sağlanması gerektiğini söyledi. Denetim mekanizmalarının yeterince işlemediğini de savunan Oğuz, “Bizde medya ve sivil toplumun bu konuda yeterli duyarlılığı yok. Vatandaşın da ödediği vergilerin nereye ve kimlere gittiğine dair merakı dahi yok” diyerek, kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için toplumun da hesap sorma kültürünü geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi