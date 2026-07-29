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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kalpler aynı dili konuştu

29 Temmuz 2026, Çarşamba
Gazze’deki yıkıntıların arasında İspanya Başbakanı Sánchez’in portresini çizen Filistinli çocuk Layan Al Quaqa’nın video mesajı karşılıksız kalmadı.

Enkazın arasında çekilen ilk videoda kendisini tanıtan Layan, Sánchez’in portresini İspanya halkına duydukları sevginin bir göstergesi olarak hazırladıklarını anlattı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak Sánchez’e kadar ulaştı. Pedro Sánchez, sosyal medya hesabında yayımladığı videoyla Layan’a, ressamlara ve Filistinlilere teşekkür ederek, “Bütün bu acının ortasında bize sevginizi gösterecek bir an buldunuz” dedi.

“Sizi seviyoruz ve unutmuyoruz”

İspanya Başbakanı daha sonra Layan’a, Gazze’deki çocuklara ve ailelerine şöyle seslendi: “İspanyol toplumu sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor.” Sánchez, Gazze’deki çocukların yeniden korkmadan okullarında resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlerin gelmesini umduğunu belirterek mesajını, “İspanya’dan hepinize kucak dolusu sevgiler” sözleriyle tamamladı.

“Aynı merhametli kalplere sahibiz”

Sánchez’in cevabını izleyen Layan, yeni bir video yayımlayarak şaşkınlığını ve mutluluğunu şu ifadelerle anlattı: “Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ancak aynı merhametli kalplere sahibiz.” Sánchez’e ve Filistin halkına destek veren herkese teşekkür eden Layan, İspanya halkına sevgilerini iletti. Video kısa sürede yoğun etkileşim alırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, İspanya’nın Filistin’e yönelik tutumuna ve Sánchez’in Layan’a verdiği cevaba destek mesajları paylaştı.

Haber Merkezi

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