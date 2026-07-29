Bir bina enkazı, 99 cenaze

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde Ebu Şeria ve el-Hasayine ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileye ait 99 cenazenin çıkarıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, şehrin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde İsrail saldırısında yıkılmış bir binanın enkazını kaldırmak üzere çalışma yürüttü. Ekim 2023 ile 7 Haziran 2025’te İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan binada onlarca kişi can vermiş, ölenlerin büyük bir kısmı enkaz altında kalmıştı. Teknik imkansızlıklara ve operasyonlardaki zorluklara işaret eden arama kurtarma ekipleri, Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala binlerce kişinin cenazesinin kayıp olduğunu belirtti. AA

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