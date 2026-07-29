Osmaniyeli çiftçi: Ekmemek, ekmekten daha kârlı

Artan mazot, gübre ve ilaç maliyetleri karşısında üretimden çekilen Osmaniyeli çiftçiler, tarlalarını boş bırakıyor. Geçen yıl zarar ettiklerini söyleyen üreticiler, açıklanan alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirterek, “Ekmemek, ekmekten daha kârlı hale geldi” dedi.

Çiftçi Samet Kocamanoğlu yıllardan beri ailece çiftçilik yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu sene tarlamızı ekemedik, tarlasını boş bırakan, ekemeyen benim gibi başka çiftçiler de var. Maliyet çok yüksek, gübre olsun, mazot olsun ondan tarlamızı ekemedik. Geçen sene ektik, zarar ettik. Buğday ekmiştik çok zarar ettik, maliyeti aştı bile. Ondan dolayı bıraktık, ekmiyoruz tarlayı.” BirGün’ün haberine göre, Çiftçi Mehmet Püsküllüoğlu ise tarlayı ekemediğini göstererek, “Mazot 80 lira, gübre olmuş 1500 lira, ilaç o para, biçerdöver parası, hepsini hesapladık mı aldığımız mahsul zaten karşılamıyor harcadığımızı. Niye zarar edeyim ki? Zarar etmemek için dikmiyorum. Zarar edeceğime ekmem, hiç dikmem böyle kâr ederim. Dikmeden daha kar ederim, daha kârlıyım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi