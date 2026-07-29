AKP’li Metiner’den çarpıcı iddia: “Yasa teklifi Öcalan’ın onayıyla hazırlandı”

AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner, PKK’nın silah bırakmasıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelecek hafta meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemenin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın onayıyla hazırlandığını iddia etti.

İlk yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirten Metiner, şunları söyledi: “Süreç başarıyla hitama erdi, tamamlandı. Bir sıkıntı yok. Devletimizle İmralı’daki Öcalan arasında herhangi bir sorun yok. Yapılan görüşmeler mutabakatla sonuçlanmıştır. Öcalan’ın da onay verdiği bir yasa teklifidir bu. Önümüzdeki salı günü Meclis’e gelecek. Muhtemelen perşembe veyahut cuma günü onaylanacak olan yasa tasarısı Öcalan’ın da onay verdiği bir yasa tasarısıdır. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda da devletimizle Öcalan arasında tam bir mutabakat söz konusudur. Herhangi bir sorun ve problem söz konusu değildir.” İstanbul - Sedat Serdar

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