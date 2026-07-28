“Trump dostsa darbe niye?”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD’nin yeni gümrük vergileri üzerinden iktidarın “ABD ile ilişkiler iyi” söylemini eleştirerek, “Madem ilişkilerimiz iyi, neden sürekli darbe yiyoruz?” diye sordu.

ABD, zorunlu işçiliği durdurmadıkları gerekçesiyle, ithalatının büyük çoğunluğunu oluşturan 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri uyguladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik uygulamalar üzerinden iktidarın “ABD ile ilişkiler iyi” söylemini eleştirdi. Uysal, “Türkiye’nin hali, boksör fıkrasındaki habire yumruk yiyen boksörün ‘Madem iyi gidiyorsam beni kim dövüyor?’ ironisini hatırlatıyor. ABD/Trump ile ilişkilerimiz iyiyse habire niye darbe yiyoruz?” ifadelerini kullandı.

Propaganda karın doyurmuyor

Türkiye’nin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle rekabet gücünü kaybettiğini savunan Uysal, özellikle hazır giyim, tekstil ve deri sektörlerinin ciddî sıkıntılar yaşadığını belirtti. ABD’nin yeni ithalat vergilerinin bu sektörleri daha da zorlayacağını ifade eden Uysal, “AKP iktidarı tarafından pek çok ülke menfaati ‘Trump’a’ edilmesine rağmen bu vergi artışlarına engel olunamıyor. ‘ABD ile ilişkiler iyi’ propagandası karın doyurmuyor” dedi. Uluslararası güçlerle kurulan ilişkilerin iktidarlara siyasî avantaj sağlayabileceğini ancak bunun vatandaşların menfaatine yansımadığını dile getiren Uysal, “Uluslararası güçlerle, özellikle ABD ile ilişkilerde iktidarların lehine olan, vatandaşların lehine olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA