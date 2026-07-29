Borçlanma faizinde yılın rekoru

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine’nin son sabit faizli tahvil ihalesinde yüzde 41,99 ile yılın en yüksek borçlanma faizine çıktığını belirtti.

Faiz ekonomisi ülkeyi bitiriyor

Altı ayda faize 1,5 trilyon lira

Aktaş, Hazine’nin öngörülen enflasyonun çok üzerinde faizle borçlanmasına ilişkin, “Bunun iki anlamı olsa gerek… Bir; demek ki enflasyon konusunda iddia edildiği gibi öyle kayda değer bir mesafe alınamayacak, gerçekte böyle bir beklenti yok. İki; enflasyon konusundaki yaklaşımlar gerçekçi ama hedeflerle ters düştüğü biline biline zorunluluktan böylesine yüksek faizlerle borçlanmaya razı olunuyor; çünkü geçmişten gelen borç yükünü çevirmek için başka çare yok” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon hedefiyle çelişiyor

Hazine’nin 21 Temmuz’da düzenlediği 602 gün vadeli tahvil ihalesinde 61,9 milyar liralık teklife karşılık toplam 37,3 milyar liralık satış gerçekleştirdiğini aktaran Aktaş, şubat ayında aynı vadede faizin yüzde 36,05 olduğunu, son ihalede ise yüzde 41,99 ile yılın rekorunun kırıldığını vurguladı. Sabit faizli ihalelerde faizin belirgin biçimde yükseldiğini belirten Aktaş, “Enflasyonla mücadele ediyoruz; enflasyon şu kadar düşecek, buraya inecek, tek hane olacak görüşü savunulurken aynı dönem için dile getirilen enflasyon oranının kat be kat üstünde faiz yüküne imza atmak...” sözleriyle mevcut tabloya dikkat çekti.

Haber Merkezi