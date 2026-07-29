AKP seçmeni de karamsar

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın 1-4 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, seçmenlerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerindeki değişimi ortaya koydu.

Gazeteci Aytunç Erkin’in köşesinde aktardığı araştırmaya göre, özellikle AKP seçmeninde ekonomiye yönelik olumsuz görüşler son bir ayda dikkat çekici biçimde arttı.

Araştırmaya göre AKP seçmenleri arasında ekonominin mevcut durumunu “çok kötü” ya da “kötü” olarak değerlendirenlerin oranı haziran ayında yüzde 42,6 iken temmuz ayında yüzde 51,3’e yükseldi. Böylece Mart 2025’ten bu yana ilk kez AKP seçmeninin yarısından fazlası ekonomiyi olumsuz değerlendirdi.

Araştırma, ekonominin geleceğine ilişkin beklentilerde de AKP seçmenindeki karamsarlığın arttığını ortaya koydu. Haziran ayında ekonominin geleceği konusunda karamsar olduğunu belirten AKP seçmenlerinin oranı yüzde 29,9 iken Temmuz ayında bu oran yüzde 36,1’e yükseldi.

Haber Merkezi