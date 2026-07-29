Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün insanlar, hiçbir tarafa sapmaksızın, kendilerini çağıran İsrafil’in davetine uyacaklar. Rahman’ın korkusundan bütün sesler kısılmıştır; artık fısıltıdan başka hiçbir ses işitemezsin. Tâhâ Sûresi: 108 HADİS: Lâ ilâhe illâllah diyenlere dil uzatmaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden onları kâfirlikle itham etme. Lâ ilâhe illâllah diyenleri küfürle itham eden kişinin kendisi küfre daha yakındır. Camiü’s-Sağir, No: 2994

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