İsrail’e yaptırım uygulanmalı

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Idoia Villanueva Ruiz, İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin tarihteki herhangi bir çatışmada hayatını kaybeden gazetecilerin sayısından fazla olduğuna dikkati çekerek, “Bu savaş suçunun çok açık bir amacı var. (İsrail’in) Yaptığı soykırımı tamamen cezasız bırakmak için gerçeği öldürmek, bilgiye ulaşımı engellemek” dedi.

Avrupalı hükümetler ve AB kurumlarının İsrail’in suç ortağı olduğunu aktaran Villanueva Ruiz, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve saldırıların durdurulması için İsrail’e yaptırımların uygulanması gerektiğini söyleyerek, “Bunun dışında her şey Filistin’deki soykırımda binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine ortak olmaktır” ifadelerini kullandı. AA

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