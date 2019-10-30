İsrail’e yardımlar kesilsin

Liberal eğilimli Yahudi kuruluşu J Street’in düzenlediği konferansta konuşan Yahudi kökenli Senatör Bernie Sanders, İsrail’in bölgedeki politikalarına değindi. İsrail’in özellikle Gazze halkına uyguladığı insan hakları ihlâllerine vurgu yapan Sanders, Gazze halkı ile ilişkilerini düzeltmediği sürece İsrail’e yapılan yıllık yardımların kesilmesi gerektiğini ifade etti.

“Irkçılık ve otoriterliği kabul etmiyoruz” Sanders, “İnsan hakları ve demokrasiye inanan Amerikan vergi mükellefleri olarak, İsrail hükümetinin uyguladığı ırkçılık ve otoriterliği kabul etmiyoruz. İsrail bizden her yıl 3,8 milyar dolar yardım alıyor. Şayet bu yardımları istiyorlarsa, Gazze halkı ile ilişkilerinde ciddî bir değişikliğe gitmelidir. Hatta bu 3,8 milyar dolarlık paranın bir bölümü Gazze halkına insanî yardım olarak dağıtılmalıdır.” diye konuştu. AA

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