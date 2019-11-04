İsrail, Filistin arazilerine el koyacak

İsrail makamları, son 3 günde işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için Filistin’in yüzlerce dönüm arazisine el koymak üzere 16 karar çıkardı.

Bu kararlara dayanarak İsrail’in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koyacağına dikkati çeken Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf Tel Aviv yönetiminin el koyacağı topraklar ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine, Kudüs’e ve diğer İsrail kentlerine bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığını ifade etti. Assaf, İsrail’in bu şekilde Filistinlilerin doğal kaynaklarını “sömürürken” Filistin halkını devre dışı bıraktığını belirtti.

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