İsrail, Filistinli kadını şehit etti

İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim şehri yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul’un şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim şehri yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, vefat eden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim şehrine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi. AA

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