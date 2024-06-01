İsrail’in ateşkes ikiyüzlülüğü

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değenlendirmelerine yer verildi.

Netanyahu’nun, “tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi’ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı” ifade edildi. Açıklamada, Netanyahu’nun, Gazze’deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi: “Başbakan, müzakere heyetine Gazze’deki esirlerin mümkün olan en kısa sürede geri dönüşüne ilişkin genel hatları sunması talimatını verirken, tüm esirlerin geri dönüşü ve Hamas’ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar sona ermeyeceği konusunda ısrar ediyor.” AA

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