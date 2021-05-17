İsrail'in katliamında eşi ve 4 çocuğu şehit oldu...

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ve eşini kaybeden Hadidi'nin metaneti, sabrı ve tevekkülü izleyenleri derin bir tefekküre sevketti.

Hastanede muhabirin sorusuna cevap vermeye çalışan acılı baba Muhammed el-Hadidi, eşinin çocukları da alıp bayramlaşmak için Şatı Mülteci Kampı'nda oturan kardeşini ziyarete gittiğini anlattı.

"Bunlar küçücük, suçsuz çocuklar. Kardeşinin evi önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın bombalandı." diyen Hadidi'nin yaşamını yitiren çocuklarının isimlerini sayarken sergilediği sabırlı duruş ve metanet dikkati çekti.

Hadidi,"Eşim Ümmu Suhayb şehit oldu, Allah'a hamdolsun. 14 yaşındaki oğlum Suheyb şehit oldu. 8 yaşındaki oğlum Abdurrahman da şehit oldu." dedi.

Röportaj sırasında oğlunun vefat haberini aldı

Küçük oğlu Usame'nin de 5 - 6 yaşlarında olduğunu ve şu an yoğun bakımda bulunduğunu söylediği sırada yanındakilerin onun da vefat ettiği haberini vermeleri üzerine Hadidi aynı metanetle, "Allah'a hamdolsun, Rabbimizin katında. Her halimize hamdederiz." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çocuğum var Ömer, o da 5 aylık. Rabbimiz bizden razı oldu ve bize birini bıraktı. Allah'a hamdolsun. Bir de Yahya adında bir oğlum daha var, o da 11 yaşında ancak şu ana kadar kayıp. Her halimize hamdolsun"

Hadidi daha sonra kayıp oğlu Yahya'nın da İsrail saldırısında vefat ettiği haberini aldı.

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Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail'in Gazze düzenlediği saldırıda eşi ve 4 çocuğunu kaybeden baba Hadidi, "Çocuklar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı. Silahı olmayan, kimseye zarar vermeyen çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir? ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırıda eşi ve 4 çocuğunu kaybeden baba Muhammed el-Hadidi, masum çocukları hedef alan saldırıların gerekçesi olamayacağını belirtti.

İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybeden Hadidi, cenazede yaptığı açıklamada saldırı gününü ve yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarının, bayramlıklarını giymiş şekilde akrabalarını görecekleri için sevinçle evden çıktığını kaydeden Hadidi, İsrail saldırısında eşi, çocukları; Suheyb (14), Abdurrahman (8), Usame (6) ve Yahya'nın (11) vefat ettiğini aktardı.

"Çocukların günahı neydi de vefat ettiler. Onlar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı." diyen Hadidi, "Silahı olmayan, kimseye zarar vermeyen çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Acılı baba, İsrail'in ihlallerine yıllardır maruz kalan Filistinli çocukların korunmasındaki görevini yerini getirmemekle suçladığı uluslararası insan hakları kurumlarından herhangi bir talepte bulunmayı reddetti.

Ailesinden geriye sadece beş aylık bebeği kaldı

Hadidi, İsrail saldırısından sadece beş aylık bebeği Ömer'in kurtulduğunu söyledi.

Filistinli baba kendisine en küçük çocuğu Ömer'in saldırıdan yaralı şekilde kurtulduğu haberi ulaşınca şükür namazı kıldığını dile getirdi.

Hadidi ailesinin akrabalarıyla bayramlaşmak için Şati Kampına gittiği Ebu Hatab ailesinden ise Meryem (8), Yamen (6), Bilal (9) ve Yusuf (11) kardeşler ile anneleri yaşamını yitirdi.

Acılı babanın metanetli duruşu takdirle karşılandı

Öte yandan Hadidi'nin çocuklarını kaybettiğini büyük bir metanetle anlattığı görüntüler yürekleri dağladı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Hadidi, bayramlaşmak için kardeşlerine giden eşinin ve çocuklarının hiçbir uyarı olmaksızın düzenlenen saldırıda vefat ettiğini ifade etti.

Eşi ve üç çocuğunun hayata gözlerini yumduğu olayı anlatırken yoğun bakımdaki çocuğunun vefat haberini alan Filistinli babanın metanetli tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Acılı babanın tutumu takdirle karşılanırken saldırıdan kurtulan 5 aylık bebeği için kullandığı "Allah beni bir başıma bırakmadı" ifadesi dinleyenlerin yüreklerini burktu.

İsrail'in Gazze saldırısında vefat eden kadınlar ve çocuklar toprağa verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ebu Hatab ailesinden hayata gözlerini yuman 4 çocuk ve anneleri ile Hadidi ailesinden 4 çocuk ve anneleri Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi vefat etti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.