İsrail’den fesih misillemesi

Türkiye’nin Gazze’de ateşkes sağlanana ve insani yardım akışına izin verilinceye kadar tüm ticaretini durdurduğu İsrail misillemeye hazırlanıyor.

Reuters’in haberine göre İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek ve anlaşma dışında kalan diğer ürünlerin ithalatına da yüzde 100 tarife uygulayacak. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich perşembe günü yaptığı açıklamada kararların Türkiye’nin ticareti durdurma hamlesine karşılık yapıldığını, Türkiye’nin kararının “uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali” olduğunu belirtti. Plan İsrail kabinesinin onayına sunulacak. Haber Merkezi

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