Gazze’ye yardım geçici limandan olmamalı

ABD, insani yardım ulaştırma gerekçesiyle Gazze’nin sahilinde geçici liman kurulumunu tamamladı. ABD ordusu personelinin limana demirlediği, ama hiçbir Amerikan askerinin Gazze’ye giriş yapmadığı açıklandı.

Yardımları teslim alacak Birleşmiş Milletler (BM), bunların Gazze Şeridi’nde dağıtımını koordine edecek. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne geçişlerin günlerdir kapalı olduğu, erişimin güvenli veya lojistik açıdan uygun olmadığı belirtildi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Gazze’de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli ve etkili seçenek” açıklamasında bulundu. Filistinli siyasi analist Usame Abdulhadi, “İsrail’in kıyıdaki egemenliğini güçlendirmek, Refah Sınır Kapısı’nı etkisiz hale getirmek, Filistin egemenliğine son vermek ve Gazze halkının göçünü teşvik etmek” için kullanılacağını savundu. Abdulhadi, geçici liman için “İsrail’in gizli bir çıkar elde etmeden bu adımı atması mantıksız. Bu durumun aslında Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden tehcirini teşvik etmeyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor” yorumunu yaptı.