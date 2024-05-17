"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Gazze’ye yardım geçici limandan olmamalı

17 Mayıs 2024, Cuma 17:32
ABD, insani yardım ulaştırma gerekçesiyle Gazze’nin sahilinde geçici liman kurulumunu tamamladı. ABD ordusu personelinin limana demirlediği, ama hiçbir Amerikan askerinin Gazze’ye giriş yapmadığı açıklandı.

Yardımları teslim alacak Birleşmiş Milletler (BM), bunların Gazze Şeridi’nde dağıtımını koordine edecek. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne geçişlerin günlerdir kapalı olduğu, erişimin güvenli veya lojistik açıdan uygun olmadığı belirtildi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Gazze’de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli ve etkili seçenek” açıklamasında bulundu. Filistinli siyasi analist Usame Abdulhadi, “İsrail’in kıyıdaki egemenliğini güçlendirmek, Refah Sınır Kapısı’nı etkisiz hale getirmek, Filistin egemenliğine son vermek ve Gazze halkının göçünü teşvik etmek” için kullanılacağını savundu. Abdulhadi, geçici liman için “İsrail’in gizli bir çıkar elde etmeden bu adımı atması mantıksız. Bu durumun aslında Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden tehcirini teşvik etmeyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor” yorumunu yaptı. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk şirketlerinden dövizle borçlanmada rekor

    Zam yapmamak asgari ücretliye, emekliye zulümdür

    Çay üreticisi: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

    Vize ret oranı % 16’yı gördü

    Abbas: İsrail ile ilişkilerinizi gözden geçirin

    İsrail’den fesih misillemesi

    Gazze’ye yardım geçici limandan olmamalı

    Saray tasarruftan muaf mı?

    Texas'da şiddetli yağış ve fırtınada 4 kişi öldü

    İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasını engelledi

    Başkan olamadı, başsavcı yapıldı

    Anayasa tartışması gerçek sorunları örtüyor

    Bakan: Azeri petrolüne karışamayız

    Ankara'da neler oluyor?

    Deprem çocuklarına sahip çıkalım

    Yargı karar verirken Beştepe’ye bakmamalı

    Çiftçimize zulmetmeyin!

    28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerine af kararı

    Plansız kentleşme ve ormansızlaşma nedeniyle sıcaklıklar daha çok hissediliyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Normale dönüş ancak hukukla mümkün
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gezmiş ve yoldaşlarının dünü-bugünü
    Ahmet BATTAL

    VİP’ten cipe, tepeden dibe
    Genel

    Ankara'da neler oluyor?
    Risale-i Nur'dan

    Kevser-i Kur’ânîden süzülen büyük bir havuzu kazanmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber hanımlarının örnek ahlâkı
    Genel

    28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerine af kararı
    Genel

    Başkan olamadı, başsavcı yapıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.