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17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Abbas: İsrail ile ilişkilerinizi gözden geçirin

17 Mayıs 2024, Cuma 17:35
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

“Uluslararası meşruiyete meydan okuyan işgalci devlet, ordusu ve terörist yerleşimciler aracılığıyla Kudüs dahil Batı Şeria’da halkımıza, topraklarımız ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor” diyen Abbas, İsrail’in “Gazze’deki yerleşim yerlerinin yüzde 70’inden fazlasını ABD’nin siyasi ve askeri desteğiyle yok ettiğini” belirtti. Abbas, Hamas’ın bölünmeyi sona erdirmeyi ve Filistin meşruiyeti şemsiyesine dönmeyi reddeden tutumunun, Gazze Şeridi’nin Filistin’den ayrılmasını ve Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi hedefleyen İsrail’in planlarına hizmet ettiğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı, “Filistin halkının kararlılığını güçlendirmek ve hükümetin de görevlerini yerine getirebilmesi için Arap finansal güvenlik ağının bir an önce etkinleştirilmesinin” önemini vurguladı. 

AA

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