Nurlu bir okuma programı

Yalova Yeni Asya okuyucuları olarak her ay bir mahalde okuma programı yapmaya gayret gösteriyoruz.

Mayıs ayındaki programı, üniversite talebelerimizin sınavlarını dikkate alarak 3-5 Mayıs 2024 tarihinde Gemlik’te düzenlemeye karar verdik. Yalova’daki hizmetlerle hususan gençlerle ilgilenen İbrahim ve Resul ağabeyler ile Berk, Görkem, Enes adlı üniversiteli kardeşlerimizle birlikte 3 Mayıs gecesinde yola çıktık.

Geç vakit olmasına rağmen medresemizde kadim nur talebesi Tevfik ağabey ve Gemlik hizmetlerinde ihlaslı gayreti olan Serhat ağabey bizi büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Çaylar hazırlanmış ve ikramlar çoktan masalarda yerini almıştı. Nur hizmetlerin hadsiz faydalarından biri de daha dünyadayken cennet misal bir hayat lezzetini vermesiydi. İlk defa görüşsek bile saniyeler içinde kardeş olabilmenin lezzetini yaşıyorduk. Bu lezzet nur dairesi içinde olmanın peşin bir ücreti olsa gerektir.

Sohbetin ardından namaz kıldık ve yapacağımız programın taslağını meşveretle oluşturduk. Birbirinden farklı mevzularda dört adet müzakereli ders ve dört adet şahsi okumayla dolu dolu bir program vücuda geldi.

Vaktinde kılınan namaz!

Mahal dışında okuma programı yapmak; o bölgedeki ağabey ve kardeşlerle “müfritane irtibat” dışında pek çok güzel meyvelerede vesile oluyor. Bir ağabeyimizin güzel bir sözü, davranışı, alışkanlığı nefislerimize hüsnü misal oluyor.

Bu okuma programında da Tevfik ağabeyimin namazı vaktinde kılma hassasiyeti gerçekten büyük bir kazanımdı. Sabah namazını şafi mezhebine uyarak ilk vaktinde kılmak ve kıyamda dua etmek hoş bir hatıra ve ibrete vesile oldu. İnşallah bundan sonraki hayatımızda namazı vaktinde kılma hassasiyetimizi artıracağız.

Fedakâr ve ince düşünceli ağabeylerimiz…

Okuma programlarında zaman alabilen kahvaltı ve akşam yemeği konusunda da yine Gemlik’teki ağabeylerin fedakârlıkları imdada yetişti. Serhat ağabeyin hazırlama ve servis konusundaki gayreti takdire şayandı. Ayrıca akşam yemeği için aşçı çağırılıp yemek hazırlatılması da bizleri mahcup etti.

Bu yaklaşım bize adeta şu mesajı veriyordu: “Siz yeterki Risale-i Nur okuyun, müzakere edin. İstifadenizin bol olması ve zaman kaybınızın en az olması için biz elimizden gelen her şeyi yaparız.” Bu ihlas ruhu ve misafirperverlik ziyadesiyle bizlere müspet tesir ettiğini itiraf etmeliyiz. Bu vesileyle tekrardan Allah razı olsun diyoruz.

Villaya ziyaret!

Hava kapalı ve yağışlı olduğundan dolayı çok fazla gezme imkânı bulamadık. Gemlik’e yakın bir köyde eşiyle birlikte kalan Şerafettin ağabeyi ziyaret ettik. Bir ağabeyin emanet ettiği ve hizmetlerde kullanılan denize nazır villada eşiyle birlikte kalan Şerafettin ağabeyle tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. Hatta genç kardeşlerimiz buranın huzuru, sessizliği, manzarası ve yüzme imkânları sebebiyle tekrar gelmek istediklerini beyan ettiler. Medreseye dönerek Yalova’dan Yunus ağabeyin de katılması nur ala nur oldu. Şevkimiz ve mutluluğumuz arttı.

Alınan mühim bir karar!

Pazar günkü programda şahsi ve müzakereli dersleri saat 14:00’ e kadar yaptık. Sonrasında programın kritiğini hep birlikte yaparak bazı kararlar aldık. Bir sonraki programda nasip olursa her bir öğrenci kardeşimiz istediği konuyu seçerek ve gerekli hazırlığı yaparak müzakereli ders sorumluluğunu alacak. Kürsüde genç kardeşlerimizin olması elbette ki istifademizi ve şevkimiz artıracak inşallah.

Netice itibariye okuma programları aylık olarak düzenlediği takdirde bizler için çok istifadeli meyvelere vesile oluyor. Adeta dünya işlerinden bunalan ruhlarımız nefes alıyor. Her şeyde vasatı tavsiye eden Üstadımız irtibat hususundaki “müfritane” ifadesi kullanmasını hikmetini bir parça daha idrak etmiş oluyoruz. Rabbim bu şuur, ihlas ve gayretle nice hizmetlerde istihdam olmayı cümlemize ikram eylesin. Âmin!