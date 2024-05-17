Çay üreticisi: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

Rize’nin Pazar ilçesinde çay üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklemeyle birlikte 19 lira olarak açıkladığı yaş çay fiyatına tepki gösterdi.

Açıklamaların ardından üreticiler bir çuval yaş çayı yere dökerek protesto etti. Çay üreticisi Neziha Yıldırım, “Bugün 18- 19 liraya hiçbir şeyin hiçbir gıda maddesinin kilosunu alamazken biz çayımız kilosunu 19 liraya o da desteklemesi ile beraber 19 liraya satmamız isteniyor bizden. Biz 1 kilo çay, kaç kilo çay satıp da 1 kilo zeytin alacağız, kaç kilo çay satıp da bir kilo peynir alacağız, çocuklarımızın okul masrafını karşılayacağız” dedi. Üretici Nevin Özdilek Babuşçuoğlu da, “Şu anda gübre alamıyoruz, çay parasıyla ev yaptırdım öğrenci okuttuk ama şimdi karnımızı bile doyuramıyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz, sadaka istemiyoruz” diye konuştu. Rize - Anka

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