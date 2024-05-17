Vize ret oranı % 16’yı gördü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı son Schengen vize istatistiklerine dair kaygı verici verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bağlıkaya’nın açıklamalarına göre, Türk vatandaşlarının 2019’da yaşadığı vize başvuru ret oranı, 2023’te ciddi bir artış göstererek yüzde 16,1’e yükseldi. Bu durum, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine olan seyahatlerinde karşılaştıkları zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Türk vatandaşlarının vize başvuru ret oranının Çinli başvuru sahiplerinin üç katı olduğuna dikkat çekti. Yaz dönemi yaklaşırken yurt dışı seyahate gitmeyi düşünen vatandaşların planları, vize engeline takılıyor. İtalya’nın randevuları haziran ayı sonuna kadar kapalıyken, ilk kez ABD vizesine başvuracak vatandaşlara ancak 2025 yılının eylül- ekim dönemine randevu veriliyor. Bağlıkaya, bu durumun artık bir insanlık sorunu haline geldiğini ve Türk hükümetinin ve yetkililerinin bu konuya müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Son olarak, seyahat acentelerinin bu süreçten olumsuz etkilendiğini ve sorunun bir an önce çözülmesini umut ettiğini dile getirdi.