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17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Saray tasarruftan muaf mı?

17 Mayıs 2024, Cuma 17:30
Ekonomi yönetimi, tasarruf paketinin hazırlığını yaparken bütçede kara delikler büyümeye devam etti. Saray yılın en büyük harcamasını nisanda yaptı.

AKP iktidarlarının halk için inandırıcılığını kaybeden tasarruf paketlerinden sonuncusunun hazırlandığı nisan ayında bütçedeki kara delikler büyümeye devam etti. Yerel seçimlerde yaşanan büyük kaybın ardından iktidar, kemer sıkma politikaları çerçevesinde kamu harcamalarında tasarrufu artıracak uygulamalara yöneldi. Seçimlerin ardından konuşulmaya başlanan tasarruf tedbirleri, seçimlerden yaklaşık bir buçuk ay sonra kamuoyuna duyuruldu. Fakat beklenen etkiyi yaratmadı. Eleştirilerin hedefi olan tasarruf paketinde yerel yönetimler dâhil edilerek yalnızca TBMM kapsam dışında tutuldu. 

Yılın en büyük harcaması

Saray’ın harcamalarında nasıl bir tasarrufa gidileceğine ilişkin ise detaylar paylaşılmadı. Tasarruf söylemlerinin arttığı nisan ayında Saray’da yılın en büyük harcamasına imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda nisan ayında 1 milyar 603 milyon TL harcandı. Sadece nisan ayındaki harcama 2023 Nisan ayında yapılan harcamanın 8 katına çıktı. Saray’ın yılın ilk dört ayında yaptığı harcama ise geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 1 milyar 206 milyondan 3 milyar 825 milyon TL’ye çıktı.

İsraf artıyor

Hükümet sözcüleri tarafından asgari ücret zammına kapılar kapatılırken Saray’da nisan ayında bir dakikada yapılan harcama 2 asgari ücretin üzerine çıktı. BirGün’ün haberine göre, AKP iktidarında denetimsizliğin, israfın simgesi olarak öne çıkan örtülü ödenek harcamaları da dikkat çeken boyutlara ulaştı. Geçen yılın tamamında 6 milyar 475 milyon TL olan örtülü ödenek harcamasının yüzde 64’lük bölümü bu yıl ilk dört ayda harcandı. Ocak-Nisan döneminde 4 milyar 113 milyon TL gizli hizmet gideri olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı tarafından harcanabilen ve hesabı sorulamayan örtülü ödenek harcaması nisan ayında 1 milyar 609 milyon TL oldu. Bu rakam 1 milyar 896 milyon TL’nin harcandığı şubatın ardından en yüksek harcama olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

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