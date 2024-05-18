"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nevşehir’in gülü soldu...

Said YÜKSEKDAĞ
18 Mayıs 2024, Cumartesi
Âdem Akdemir ağabeyimizi 2020 yılının temmuz ayında Bitlis’ten Nevşehir’e tayin olduktan kısa bir süre sonra tanıma şerefine nail olmuştum.

Nevşehir’in yerlisi olduğu için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç halinde yarımcı olabileceğini ifade etmişti. Bizler de bu tavrından memnun olmuştuk. Mütebessim, sıcakkanlı, ilgili ve babacan bir Anadolu insanıydı. İç Anadolu şivesiyle birlikte kendine has bir üslubu vardı. Sevdiklerine “gülüm” diye hitap ederdi. Bize de gülüm der tebessüm etmemize vesile olurdu. Bu sebeple “gülüm” tabiriyle özdeşleşmiş, Nevşehir’in bir gülü olmuştu adeta.

Gülümüz yakın zamanda soldu çünkü mukadder olan ecel, Âdem Akdemir ağabeyimize uğramış ve ruhunu Azrail’e (as) teslim etmişti. Vefatı bizleri, Yeni Asya camiasını ve tabii ki en yakınları olan ailesini üzmüştü. Lâkin bizler îman ehliyiz. Biliyoruz ki ölüm bir son değil ve ebedî bir ayrılık değil. Âdem ağabey gibi bizler de ölümü tadacağız. Zira Rabbimiz “Her nefis ölümü tadacaktır” buyurmaktadır. Hem ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı da kapanmıyor.

Âdem ağabeyimiz hizmet ehli biriydi. Umumî dersleri ihmal etmediği gibi mahâl/semt derslerini de ihmal etmezdi. Bizler nefsimize uyar, bazen yorgunluk bazen hastalık gibi durumları ileri sürüp mahâl derslerine gitmediğimiz olmuştur ama Âdem ağabeyimiz öyle değildi. Asla yorgunluğunu yahut hastalığını bahane etmez, derslere iştirak eder bizlere lisân-ı hâliyle ders verirdi. Mahâl derslerinde hoş sohbetler ederdik kendisiyle. Tatlı ve şekerlemeleri çok sevdiğinden bol bol ikram ederdik kendisine. Binler afiyet olsun ağabeyimize.

Âdem ağabeyimiz çok maharetli biriydi. Hizmetten asla geri durmaz, elinden gelebilecek her işi yapardı. Beş katlı hizmet binamızla yakından ilgilenirdi. Temizlik, eşyaların taşınması, odaların tanzim edilmesi vs. gibi nefse ağır gelen işlerde dahi her dâim yer alır, gücünün yettiğini yapardı. En son onu hizmet binamızda gördüğüm zaman bazı odaların prizlerini yeniliyordu, elektrik işlerini hallediyordu. Nerden bilebilirdim ki bunun onu son görüşüm olacağını.

Âdem ağabeyimiz ehl-i hizmet olduğu gibi mübarek zevcesi Cemile Hanım ve kızları Zeynep ve Şûle Hanım biricik oğulları Mehmet kardeşimiz de hizmet ehliler. Ayrıca damatları Cihan Cambaz ve Rıdvan Kale de hizmet dairesinde yer almaktalar. Ne bahtiyar bir aile değil mi? Zira ailece Risale-i Nur dairesinde yer almak ve hizmette bulunmak herkese nasip olmaz.

Evet, Âdem ağabeyimiz vazifesini tamamlayarak terhis tezkeresini aldı ve bu dünyadan göç edip gitti. Ama inanıyoruz ki başta Nur Talebelerinin şahs-ı manevîsinin bir ferdi olması hasebiyle ve “Sebep olan, yapan gibidir” sırrınca ailesinin yapacağı hizmetlerden dolayı amel defteri açık kalacak ve sevap defterine her gün yeni sevaplar yazılacaktır inşallah.

Yazımıza şu duâ ile son verelim: “Ya Rabbi! Sen Âdem ağabeyimizin günahlarını bağışla, taksiratını affet, ayıplarını ve kusurlarını setret. Kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Peygamber Efendimizin (asm) şefaatine nâil eyle. Başta Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere saff-ı evvel Nur talebelerine Cennette komşu eyle. Bizlere de hayırlı bir ölüm nasip et. Ya İlâhî! Bizler Âdem ağabeyimizden razıydık sen de ondan razı ol. Âmin, âmin, âmin…”

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlileri yok etmek için son adım

    Adaletsizlik Türkiye'nin altını oyuyor

    Yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira

    14 yaşındaki çocuk cips yemekten öldü

    İdari teftiş başlatıldı

    Türk şirketlerinden dövizle borçlanmada rekor

    Zam yapmamak asgari ücretliye, emekliye zulümdür

    Çay üreticisi: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

    Vize ret oranı % 16’yı gördü

    Abbas: İsrail ile ilişkilerinizi gözden geçirin

    İsrail’den fesih misillemesi

    Gazze’ye yardım geçici limandan olmamalı

    Saray tasarruftan muaf mı?

    Texas'da şiddetli yağış ve fırtınada 4 kişi öldü

    İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasını engelledi

    Başkan olamadı, başsavcı yapıldı

    Anayasa tartışması gerçek sorunları örtüyor

    Bakan: Azeri petrolüne karışamayız

    Ankara'da neler oluyor?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam siyasetinin günü kurtarma manevraları
    Cenk ÇALIK

    Nurlu bir okuma programı
    Feyzullah ERGÜN

    İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 3
    Genel

    Yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira
    Said YÜKSEKDAĞ

    Nevşehir’in gülü soldu...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey dindarlar, milletvekilleri uykunuz kaçmalı!
    Faruk ÇAKIR

    “Yabancı” öğrenciler örnek oldu
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak bizleri ihlâs-ı tamme muvaffak eylesin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.