“İsrail’in tuzağına düşmeyeceğiz”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin İsrail’in tuzağı olduğunu ve suikasta cevabın uygun bir zamanda verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran’da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında terör saldırısı sonucu vefat eden Fahrizade’nin, nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da araştırmalar yapan bir bilim insanı olduğunu belirtti. Suikastın ardında İsrail’in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan “kaos” hedeflediğini ifade eden Ruhani, “Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar.” diye konuştu. Ruhani, İsrail’in tuzağına düşmeyeceklerini vurguladı.

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