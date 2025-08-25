"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

25 Ağustos 2025, Pazartesi
İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, Gazze’de şehit olan 12.211 Filistinli çocuğun ismini tek tek zikrederek dua ayini düzenledi.

İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, Hristiyanların kutladığı ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı’ arifesinde, Gazze’de İsrail tarafından katledilen 12.211 Filistinli çocuğun ismini anmak amacıyla anlam dolu bir dua ayini gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2025 tarihinde, Bologna şehrinin yakınlarındaki Monte Sole di Marzabotto’da gerçekleştirilen ayin, yaklaşık yedi saat sürdü. Kardinal Zuppi, ayin sırasında Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak derlenmiş olan çocukların isimlerini tek tek okudu. Zuppi, “Bu, savaşın durması, silahların susması, insanlığın galip gelmesi için ısrarlı bir duadır.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Serin ve yağışlı havalar geliyor

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz

    Kıyafette dayatma olmasın

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

    Ahir zamanda tamirat olur mu?

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

    Balıkesir'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

    Galatasaray 3'te 3 yaptı

    Trabzonspor, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

    Avustralya da Gazze için ayakta

    Pakistan ve Hindistan'daki sel alarmı devam ediyor

    Toplu yemeklere dikkat!

    Mersin'deki feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

    Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulayın

    İsrail, Yemen'e saldırdı

    Okula dönüş masraflı olacak

    Boğazına kaçan kemikten sonra 7 ameliyatla sağlığına kavuştu

    Lübnan tampon bölge iddialarını reddetti

    Kahramanmaraş Elbistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında
    Genel

    Serin ve yağışlı havalar geliyor
    Genel

    Kıyafette dayatma olmasın
    Genel

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz
    Genel

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.