İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, Gazze’de şehit olan 12.211 Filistinli çocuğun ismini tek tek zikrederek dua ayini düzenledi.

İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, Hristiyanların kutladığı ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı’ arifesinde, Gazze’de İsrail tarafından katledilen 12.211 Filistinli çocuğun ismini anmak amacıyla anlam dolu bir dua ayini gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2025 tarihinde, Bologna şehrinin yakınlarındaki Monte Sole di Marzabotto’da gerçekleştirilen ayin, yaklaşık yedi saat sürdü. Kardinal Zuppi, ayin sırasında Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak derlenmiş olan çocukların isimlerini tek tek okudu. Zuppi, “Bu, savaşın durması, silahların susması, insanlığın galip gelmesi için ısrarlı bir duadır.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.