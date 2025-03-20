İsrail'in yeniden başlayan soykırımında katledilen Gazzeli sivil sayısı 710'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 240 artarak en az 710'a yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden bu yana devam eden saldırılarında şu ana kadar hastanelere 710 ölü, 900'den fazla da yaralı getirildiğini belirtti.

Dakran, İsrail'in saldırılarında yaralanan çok sayıda kişinin ablukanın yol açtığı temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi yardım sağlanamaması sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Filistinli yetkili ayrıca, yaralıların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ve çoğunun durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1'i BM personeli 71 kişi katledildi

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinli ile 1 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze'nin farklı yerlerindeki evleri, çadırları ve diğer yerleri hedef aldığı hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin yanı sıra 1 BM personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 18 Mart sabahından bu yana ölenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını kaydeden Basal, halen evlerin enkazı altında mahsur kalan insanların olduğunu ifade etti.

Kurtarma çalışmaları için gerekli ağır ekipmanların bulunmaması nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü aktaran Basal, sınır kapılarının kapatılması ve yakıt girişinin engellenmesinin Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını tehdit ettiğini ve sınır kapılarının açılmaması durumunda hizmetin durabileceğini aktardı.

Basal, sınır kapılarının 18 gündür kapalı olması ve çarşı-pazarda temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi halkını tehdit eden bir açlığın eşiğinde olduklarına dikkati çekti.

İsrail, öldürdüğü BM çalışanı için başsağlığı diledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omer Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki BM'ye ait bir merkeze yönelik saldırıda hayatını kaybeden BM çalışanı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Marmorstein, "Bulgaristan vatandaşı bir Birleşmiş Milletler çalışanının bugün Gazze Şeridi'nde hayatını kaybetmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isteriz.” dedi.

Olayın meydana geliş koşullarının İsrail tarafından araştırılmakta olduğunu savunan Marmorstein, ilk incelemelere göre, "BM çalışanın yaşamını yitirmesiyle İsrail ordusunun Gazze'deki faaliyetleri arasında herhangi bir bağlantı bulunamadığını” öne sürdü.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler tesisinde yaşamını yitiren ve yaralananların hastanelere nakledilmesi için yardımcı olduğunu belirtti.

BM, Gazze'deki tesisine yönelik saldırının soruşturmasını talep ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombaladığı, saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Beni Suheyla beldesinde Ebu Dib ailesine ait evi hedef alması sonucu 7 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Han Yunus'un Mirac bölgesinde Abdurrahman el-Mecayide ailesinin evine düzenlediği saldırıda birkaç kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde ayrıca, Han Yunus'un Abesan el-Kebira bölgesinde Ebu Dekka ailesinin evine düzenlenen saldırıda 8, El-Fehhari kasabasında El-Ammur ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği dile getirildi.

İsrail güçlerinin Refah'ın doğusundaki Misbah bölgesinde bulunan Cabir ailesinin evine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü ifade edilen haberde, Beyt Lahiya'nın batısındaki Es-Sultan semtinde de bir evin hedef alınması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: ABD'nin desteği İsrail'i Gazze'de soykırıma teşvik ediyor

FHKC, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bir taziye evini bombalamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Gazze'deki katliamların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, suskunluk, "suça ortak olmak" olarak nitelendirildi.

FHKC'nin açıklamasında, İsrail'in, Gazze'deki bu suçlarını ABD'nin mutlak desteği ve Batı'nın işbirliğiyle işlediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli yöneticilerin Filistin halkının Gazze'den göç ettirilmesine ilişkin açıklamalarına verilecek cevabın, direnişi güçlendirmek, haklara sahip çıkmak ve topraklarda kök salmak yoluyla olacağına işaret edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir taziye evini bombaladığı, ilk belirlemelere göre 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

BMGK'de Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki durumu görüşmek için 18 Mart'ta yapılan oturumda söz alan ülke temsilcilerinin neredeyse hepsi İsrail'in saldırılarına tepki göstererek sivil ölümleri ve yardım girişlerinin engellenmesini kınarken, ABD'den ise İsrail'e destek mesajı gelmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü son birkaç hafta içinde kendisine sunulan her teklifi ve son tarihi kararlılıkla reddetmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılar gerçekleştirmediğini savunan Shea, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır." diye konuşmuştu.

Shea, Hamas'ın sivil altyapıları kullanmaya devam ettiğini ve ABD'nin bu uygulamayı kınadığını belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump Hamas'ın tüm esirleri hemen serbest bırakmasını yoksa çok büyük bir bedel ödeyeceklerini açıkça belirtti. İsrail'in atacağı adımları destekliyoruz." demişti.

İrlanda: Avrupa'nın Gazze'de devam eden katliama ve ölümlere dur demesi gerekiyor

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına tepki göstererek Avrupa'nın Gazze'de devam eden katliam ve ölümlere dur demesi gerektiğini bildirdi.

Martin, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geldiği ve ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemli olağan zirve toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

İrlanda Başbakanı Martin, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına değinerek son 48 saat içinde meydana gelen bombardımanın çok sayıda masum insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Martin, İsrailli liderlerin son açıklamalarının "Gazze'deki Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması anlamına geldiğini" vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın şu anda Gazze'de devam eden katliama ve ölümlere dur demesi gerekiyor. Ayrıca, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve başlangıçta mutabık kalınan ve uyulması gereken ateşkesin ikinci aşamasına çok hızlı şekilde geçilmesine ihtiyacımız var."

UNRWA sözcüsünden İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki: "Nasıl 5 saatte 200 çocuk öldürülebilir?"

UNRWA Sözcüsü Ebu Hasene, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı şiddetli saldırıların boyutuna dikkati çekti.

"Nasıl 5 saatte 200 çocuk öldürülebilir?" diyen Ebu Hasene, bunun şok edici olduğunu vurguladı.

"Savaşın başladığı günden bu yana öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor." diyen Ebu Hasene, son saldırılarda bu oranın daha da arttığına dikkati çekti.

Ebu Hasene, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine göre çocuk olarak tanımlanan yüzlerce masum hayatını kaybetti. Şunu sormamız lazım; İsrail herhangi bir bölgede belirli bir kişiyi hedef aldığını iddia etse bile, onun yanında bulunan 100 sivilin öldürülmesi nasıl haklı gösterilebilir?"

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından beri düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 710 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyuruldu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" eleştirdi. İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.