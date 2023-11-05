"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail'in yine mülteci kampını hedef aldı: 51 Filistinli şehit oldu, çok sayıda yaralı var!

05 Kasım 2023, Pazar 03:15
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehit olanların sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Seman ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Hastanalerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in yine mülteci kampını hedef aldı: 51 Filistinli şehit oldu, çok sayıda yaralı var!

    Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu

    İnsani felaket daha da kötüleşecek

    ABD ateşkese karşı

    Demokraside “düşük seviye”deyiz

    Fenerbahçe'nin hem galibiyet serisi gitti hem de liderliği

    Şaban Döğen’i duâlarla anıyoruz

    Sıvı yağda kriz olmaz

    Asgari ücret 4 ayda 3 bin lira eridi

    En çok gıda israfı evlerimizde

    Pahalılık göçe zorluyor

    Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu

    DSÖ, Gazze'deki hastanelerin yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadı

    Çanakkale'deki yangının olduğu alanda gözlemlenen sağanak yağmur sevince sebep oldu

    Gazze'de 9 bin 488 Filistinli şehit oldu

    Gazze'deki saldırıları tartışmamışlar bile!

    Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedildi!

    Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

    ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveretle yola devam
    Faruk ÇAKIR

    Savaşı durduran fotoğraf
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle konuşan bürokrat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Filmelyakin
    Mehmet KARA

    Hedef 2053, olmadı 2071!
    Misbah ERATİLLA

    Şekerci Han’da meydan okuma
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Filistin yürüyüşü mü, cumhuriyet coşkusu mu?
    Genel

    Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu
    İbrahim Yasir Teğiş

    Tefekkür gezileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.