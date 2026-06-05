İsrail, istenmeyen ülke oldu

36 ülkede yapılan araştırma, İsrail’e yönelik olumsuz görüşlerin dünya genelinde yaygınlaştığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Research şirketinin 36 ülkede 44 bin 657 yetişkinle gerçekleştirdiği araştırma, İsrail’e yönelik olumsuz görüşlerin birçok ülkede çoğunlukta olduğunu gösterdi.

Ankete göre İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin ortanca oranı yüzde 67 olurken, olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 25’te kaldı.

Türkiye’de oran yüzde 96

Olumsuz görüşlerin en yüksek olduğu yerler arasında Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs yer aldı. Türkiye’de katılımcıların yüzde 96’sı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirdi. Müslüman ülkelerin dışında da olumsuz algının yaygın olduğu görüldü. İsrail’e ilişkin olumsuz görüş oranı ABD’de yüzde 60, Kanada’da yüzde 65 olarak ölçüldü.

Avrupa’da da tablo aynı

Avrupa ülkelerinin tamamında olumsuz görüşlerin baskın olduğu araştırmada, İsveç ve İspanya’da bu oran yüzde 78’e ulaştı. Japonya’da katılımcıların yüzde 83’ü, Avustralya’da yüzde 79’u ve Güney Kore’de yüzde 70’i İsrail hakkında olumsuz düşündüğünü belirtti. Verilerin karşılaştırılabildiği 24 ülkenin 13’ünde ise geçen yıla göre İsrail’e yönelik olumsuz görüşlerin arttığı tespit edildi.

Netanyahu’ya güven diplerde

Ankette, bu 36 ülkedeki katılımcılara ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya dair görüşleri de soruldu. Ülkelerin çoğunluğunda “Netanyahu’nun dünya meseleleri konusunda doğru şeyi yapacağına dair çok az veya hiç güven” duyanların oranının çoğunlukta olduğu gözlemlendi. Ankete göre, Kenya ve Filipinler, katılımcıların yarısından fazlasının Netanyahu’ya güven duyduğunu söylediği iki ülke oldu.