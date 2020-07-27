İsrail, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Az önce Cebel Rus (Güney Lübnan) bölgesinde bir güvenlik olayı meydana gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Olayın araştırıldığını belirten Adraee, ordunun bölgede yaşayan İsrail vatandaşlarına evlerinde kalma, gerekmedikçe araç kullanımından kaçınma talimatı verdiğini ve açık alanlardaki her tür tarımsal faaliyet ile turistik gezileri yasakladığını kaydetti. Adraee, olaya ilişkin ayrıntı vermezken İsrail basınında yer alan haberlerde, Hizbullah güçlerinin sınırda İsrail zırhlısını hedef almaya çalıştığı öne sürüldü. Olayın hemen ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini bir süreliğine havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Bazı evlerin zarar gördüğü saldırılarda şu ana kadar can kaybı olmadığı belirtiliyor. Lübnan-İsrail sınır bölgesinde halihazırda sükunetin hakim olduğu gözetleniyor. AA

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