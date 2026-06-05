İsrail, Lübnan’dan çekilmeden barış olmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD’nin müdahalelerinin de İsrail’in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi. İran’ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, “Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır” ifadelerine yer verildi. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı. AA

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