İsrail ordusu zulümde yine sınır tanımıyor!

İsrail ordusu, Gazze şehir merkezi ile Refah’da yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 598’e, yaralı sayısının 86 bin 32’e yükseldiği kaydedildi.

Görgü tanıkları ile yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı güçlerin, Gazze merkezi, Refah’ın batı bölgeleri ile kentteki Suudi Mahallesi’nde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu bölgelerin, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteren, önceki ve sonraki hallerine ilişkin fotoğraflarını paylaştı. Kaynaklar, ölü ve yaralılara ilişkin ise bilgi paylaşmadı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 598 Filistinlinin öldüğünü, 86 bin 32 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında binlerce ölü

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 261 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 598’e, yaralı sayısının 86 bin 32’e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

15 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı. İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, İsrail uçakları da Refah’ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.

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Batı Şeria’daki baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Kalkilya, Eriha ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ifade edildi. İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık “ruhsatsız” oldukları iddiasıyla yıkıyor. Filistin ile İsrail arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e güvenliği ise İsrail’e devredilirken, yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi”nin idare ve güvenliği İsrail’e bırakılmıştı.

Gazze/İstanbul/Ramallah - aa