İsrail Şam’ı da vurdu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail jetlerinin Şam’da “terörle mücadele operasyonu kapsamında” bir hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Katz, “İsrail’e karşı terör faaliyetlerinin organize edildiği her yerdeyiz... Colani, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarının üzerinde uçtuğunu ve terör hedeflerini vurduğunu görecektir” dedi. Saldırıda, “hedefin Filistinli bir vatandaş olduğu” söylendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlenen hava saldırısında Filistin İslâmî Cihat Hareketi’nin karargahının hedef alındığını öne sürdü.

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İslâm hukuku geçerli olacak, hürriyetler korunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı. Suriye hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçici anayasa bildirgesinde öne çıkan maddeler şöyle sıralandı: “Suriye Arap Cumhuriyeti, tam bağımsız ve egemen bir devlettir. Coğrafî ve siyasî birliği bölünemez ve herhangi bir parçasından vazgeçilemez. Cumhurbaşkanının dini İslâm’dır ve İslâm hukuku (fıkıh), yasaların temel kaynağıdır. İnanç özgürlüğü güvence altındadır. Devlet, tüm semavî dinlere saygı gösterir ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. Ancak bu özgürlük, kamu düzenini ihlal etmemelidir. Bütün vatandaşlar, kanun önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Irk, din, cinsiyet veya soy farkı gözetilerek ayrımcılık yapılamaz.”