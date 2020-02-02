İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi. Euronews Türkçe

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