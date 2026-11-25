DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaretinde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Babacan, “2,5 milyon esnafımızın en az yüzde 80’i, 90’ı işinden memnun değilken, maliye bunların yakasına yapışmışken öbür tarafta dünkü yetmeler milletin parasını vurup geçiyor. Bu adalet de değil, devlet yönetmek de değil” dedi.

Ekonominin üretimle güçlenebileceğini vurgulayan Babacan, “Parayla para kazandırarak bir ekonomi ayakta duramaz. Faizle bir ekonomi ayakta duramaz. Ekonominin ayakta durması ancak üretimle, alın teriyle olur” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara