İsrail uluslararası hukuku “açıkça” ihlal etti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) saldırarak, “uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini” söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ulusal Meclis’te yaptığı konuş-mada Orta Doğu’daki durumu ele aldı. İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ve Gazze’de her geçen gün ölü sayısının artmasından üzüntü duy-duğunu dile getiren Barrot, İsrail’in UNIFIL’e saldırılarına da tepki gösterdi. Barrot, bu saldırılarla “ulus-lararası hukuku açıkça ihlal ettiğini” belirttiği İsrail’i kınadı. AA

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