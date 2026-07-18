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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Kabir yeri cep yakıyor

18 Temmuz 2026, Cumartesi
İstanbul'da boş mezar yeri ücretleri 10 bin 728 liradan 334 bin 896 liraya kadar yükseldi. Merkezi mezarlıklarda yer bulmak da her geçen gün zorlaşıyor.

Büyükşehirlerde mezar yeri bulmak zorlaştı. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklar ise uzak noktalara konumlandırıldı. Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler, yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor.

“Son yolculuk” da pahalı

İstanbul'da boş mezar yerleri dört ayrı grupta fiyatlandırılıyor. Karacaahmet, Zincirlikuyu ve Ulus gibi merkezi mezarlıklar en yüksek ücretli grupta yer alırken, buralarda defin yaptırmak isteyenler yüz binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Ücretli mezar yerlerinde en düşük bedel 10 bin 728 lira olurken, en yüksek ücret ise 334 bin 896 liraya ulaşıyor. Avrupa ve Anadolu yakasında fiyat tarifesi aynı şekilde uygulanıyor.

Merkezî mezarlıklar doldu

Şehir merkezindeki mezarlıkların büyük bölümünde doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle, yeni definler için daha çok şehrin dış kesimlerindeki mezarlıklar tercih ediliyor. Bu durum, ailelerin hem ulaşım hem de ziyaret konusunda zorluk yaşamasına yol açıyor.

Haber Merkezi

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