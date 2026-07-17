ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında İran'da 38 kişi öldü, 400 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı. Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise öldüğünü belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin gece boyunca bazı illerde altyapı hedeflerine düzenlediği saldırılarda Hürmüzgan eyaletinde 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da Çabahar kentindeki liman bölgesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı. *** İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün'deki üste konuşlu ABD uçakları hedef alındı Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bender Abbas kentindeki köprüler, yerleşim yerleri ve su aktarım merkezine yönelik ABD saldırılarına karşılık "14. dalga operasyon" kapsamında ABD uçaklarının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, iki aşamalı saldırıda Ürdün'de konuşlu ABD savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının çok sayıda balistik füze ve kamikaze İHA ile hedef alındığı belirtilerek, bazılarının imha edildiği ileri sürüldü. AA

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