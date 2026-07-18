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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

18 Temmuz 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar için altından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Günahlarından arınanların mükâfatı işte budur.

Tâhâ Sûresi: 76

HADİS:

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Camiü’s-Sağir, No: 2975

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