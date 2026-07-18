Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar için altından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Günahlarından arınanların mükâfatı işte budur. Tâhâ Sûresi: 76 HADİS: Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2975

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.