Karar, söylediğimiz hukukî gerçeği teyit ediyor

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Kazım Güleçyüz'ün 21 Ekim 2024 tarihli paylaşımı sebebiyle tutuklanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ile ifade hürriyetini ihlal ettiğine ve başvurucuya 325 bin TL manevî tazminat ödenmesine hükmetmesini değerlendirerek, kararın ilk günden beri dile getirdikleri hukukî gerçeği teyit ettiğini söyledi.

Yeneroğlu, AYM'nin paylaşımda terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere teşvik eden herhangi bir ifade bulunmadığını açıkça tespit ettiğini, bu sebeple TMK 7/2'de düzenlenen suçun unsurlarının ve tutuklamanın ön şartı olan kuvvetli suç şüphesinin oluşmadığını belirtti. Mahkemenin kuvvetli suç belirtisi bulunmadığı sonucuna vardığı için tutuklama sebeplerini ve ölçülülüğü ayrıca incelemeye gerek görmediğini ifade eden Yeneroğlu, "Bir hukuk düzeni, insanların önce özgürlüğünü elinden alıp yıllar sonra 'Haklıymışsın' diyerek adalet sağlayamaz. Asıl acı olan ise bu kadar açık hukuksuzluklara imza atanlar bakımından neredeyse hiçbir hukuki veya mesleki sorumluluk doğmamasıdır. Bedelini ise özgürlüğünden mahrum bırakılan insanlar ödüyor; bazıları 57 gün, bazıları ise 10 yıl" dedi.

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