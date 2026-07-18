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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Müjdeler yazan kalem: Halil Uslu

18 Temmuz 2026, Cumartesi
Merhum yazarımız Halil Uslu'yu vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.

21 Temmuz 2015 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Meram Araştırma Hastanesinde vefat etmişti. 23 Temmuz 2015 Perşembe günü, ikindi namazına müteakiben Haciveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilmişti. 

Hayatı ilimle geçti

1951 Van-Gürpınar doğumlu olan Halil Uslu, çeşitli kültürel faaliyetler içinde ve basın kuruluşlarında görev yaptı. Türkiye’nin bütün bölgelerinde yüzleri aşkın konferans ve seminerler vermiştir. Müjde Peygamberi (asm), Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî Ünlükul, Bediüzzaman’dan Çağımıza Müjdeler, Şifa Yaprakları, Risale-i Nurda 40 Hadis-i Şerif ve Âlem Çarşısı kitaplarının yazarıdır. Vefatından bir kaç saat önce de son makalesini Yeni Asya editörlerine teslim etmişti. 

Yazdı, konuştu, koştu

Yeni Asya'da yayınlanan 18 Ocak 2013 tarihli "Yazmak, konuşmak, koşmak" adlı makalesinde şöyle yazıyor: "Koşmak derken tefekkürüm o kadar vüs’at kaydeder ki; akıl da yardım edince kâinat masada ve akıl midesinde bir nokta gibi olur. Bediüzzaman Hazretlerinin Mesnevî’sinde bunun uçsuz bucaksız manası var. Bizlerin gördüğü ve önümüze ne çıkıyorsa hepsi koşmaktadır. Yerdeki bizim kediden semadaki leyleklere kadar. Başet’in sularından Nil-i Mübarek’e kadar her şey koşuyor. Bütün bu koşmaların yanında bizler Nur-u Kur’ân için ve Habib-i Kibriya (asm) için koşmaz isek, konuşmaların, yazmaların, koşmaların ne manası var? Bu üç kelimenin hakikat manasında tecellisi, ancak insanın kendini okumasıyla meydana çıkar, yoksa kargaşa ve esfel-i sâfilîn uçurumları onu intizar eder." 

Halil Uslu Ağabey, yaşamadığını yazmayan mübarek yazarlardandı. Kendisi de makalesinde dediği gibi son âna kadar yazdı, konuştu ve koştu. Ahiret âlemine de koşarcasına gitti.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

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