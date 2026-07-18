Çocuk güvenliği masada

TBMM'de dijital platform temsilcilerinin katıldığı toplantıda çocukların internet ortamında korunmasına yönelik tedbirler ele alındı.

TikTok temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, platformun 13 yaş altı kullanıma kapalı olduğunu belirterek, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'de 428 bin 713 hesabın bu kapsamda kapatıldığını, 7 milyon 192 bin 608 içeriğin kaldırıldığını söyledi.

Meta temsilcisi Sezen Yeşil, okul saldırıları ve şiddeti teşvik eden içeriklerin platformdan kaldırıldığını ifade ederken, X temsilcisi Reem Sadek ise çocukların korunmasının platformun öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda düzenleyicilerle iş birliğinin önem taşıdığını belirtti.