Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 5 bine, yaralı sayısı da 17 bine dayandı

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde ölenlerin sayısının 4 bin 930'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Felakette ölenlerin sayısının 101 artarak 4 bin 930'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti. Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bölgede 1308 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti. Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 330

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.