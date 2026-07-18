Anayasa Mahkemesi karar verdi - Güleçyüz’ün ifade özgürlüğü ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, KÂzım Güleçyüz’ün tutuklanmasında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek, manevî tazminat ödenmesine hükmetti.

İSTANBUL - SEDAT SERDAR

Anayasa Mahkemesi, paylaştığı bir X mesajı sebebiyle tutuklanan ve 58 gün Silivri Cezaevinde tutulan Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün, Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade hürriyetinin ihlâl edildiğine ve bu sebeple kendisine manevî tazminat ödenmesine oy birliği ile karar verdi. İlgili karar gazetemizin ve Güleçyüz’ün avukatı Mustafa Özbek’e 16.07.2026 tarihi itibarıyla tebliğ edildi.

Ayrıca bahse konu kararda başvurucunun savunmasına ve dosya kapsamına göre somut olayda tutuklama için gerekli olan suçun işlendiğine dair kuvvetli belirtinin yeterince ortaya konulamadığı kanaatine ulaşılmıştır demek suretiyle Güleçyüz hakkında verilmiş olan tutuklama kararının haksız ve hukuksuz olduğuna hükmedildi.

Manevi tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi’nin 2024/63578 Başvuru numaralı ve 6/5/2026 Karar tarihli kararının Hüküm bölümünde ise şöyle denildi: “Açıklanan gerekçelerle;

A. 1. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, 1. Paylaşımın tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, 2. ⁠B. 1. Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, 2.Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE, C. Paylaşıma erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın İNCELENMESİNE GEREK OLMADIĞINA, Ç. Başvurucuya net 325.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, (...) F. Kararın bir örneğinin bilgi için İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğine (2024/949 Sorgu) ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2024/335, K.2025/82) GÖNDERİLMESİNE, G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 6/5/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.