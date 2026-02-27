Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

Afganistan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti.

Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.

Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.

Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Kabil'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı.

Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken, İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi.

Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.

Öte yandan Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afgan güçlerinin Pakistan'ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarının yerel saatle gece 12'de sona erdiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri, çatışmaları endişeyle izlediğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Guterres adına yazılı açıklama yapıldı.

Genel Sekreter'in, ilgili tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.