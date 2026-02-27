"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

Sumud yeniden yola çıkacak

27 Şubat 2026, Cuma 09:53
150’yi aşkın ülkeden binlerce aktivistin katıldığı “Özgürlük ve Sumud Filosu,” 12 Nisan’da İspanya’dan Akdeniz’e açılacağını duyurdu ve kamuoyuna filoya destek çağrısında bulundu.

Özgürlük ve Sumud Filosu’nun 150’yi aşkın ülkeden binlerce katılımcı, 100’ü aşkın gemi ve tekneyle 12 Nisan’da İspanya’dan Akdeniz’e açılacağı, Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

“Ateşkes nerede?”

Daha önce, Hanzala gemisine binmek için Birleşmiş Milletlerdeki (BM) görevinden istifa eden bilim insanı Chloe Fiona Ludden, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ben, Birleşmiş Milletlerden gelmiş birisi olarak, bu savaş makinelerine şahsî olarak ‘dur’ demek istiyorum. Çözüm, müzakerelerle olacaktır. Şunu sormanızı istiyorum, burada bir ateşkes var. Peki Batı Şeria’da, Kudüs’teki ateşkes nerede? Liderlerinize, gemi sahiplerine sormanızı istiyorum, neredesiniz?” ifadelerini kullandı.

“İsrail’in bölgede geleceği yok”

Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür de ablukanın kırılmasına ramak kaldığını dile getirerek, “İsrail katliamını o kadar artırdı ki bu katliamı ancak kaybedeceğini bilen bir topluluk yapar. İsrail artık bölgede bir geleceğinin olmadığının farkında. Şunu da artık açık bir şekilde anlaması gerekiyor, ev sahibi evine geri dönüyor.” diye konuştu.

“Bu cihanı Siyonistlere terk etmeyeceğiz”

Aktivist Ayçin Kantoğlu ise Siyonist rejimin barış istemediğini belirterek şunları kaydetti: “Gazze’ye gidişimiz sadece Filistin halkını kurtarmak için değildir. Dünyayı ele geçirmiş olan, kendi hâkimiyetini arsızca ve cüretkarca ilân etmiş olan Siyonistlere karşı verdiğimiz bir cevaptır. Bu cihan Siyonistlere terk edilemez ve terk edilmeyecek. Mutlaka Gazze’ye ayak basacağız. Böyle bir soykırıma, vahşete şu cihanda cesaret edecek olan her kim olursa olsun, halkların ayağa kalkabildiğini, bir araya gelebildiğini bilecek.” Toplantıda söz alan diğer aktivistler de filoya destek çağrısı yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Türkiye, İsrail ile ticareti kesmemiş

    Köprülerin özelleştirilmesine itiraz

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    Uysal: Statüyü millete sorun

    Samsunspor, Shkendija’yı eleyerek son 16’ya yükseldi

    Gözler Cenevre'de

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Amasya'da otomobil nehre düştü: 2 kişi yaralandı

    Traktörünü Filistin’e bağışladı

    Viyana’da iftar programı

    Ezher’de yeni fakülte

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'
    Genel

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"
    Genel

    Türkiye adım atsın
    Genel

    Türkiye, İsrail ile ticareti kesmemiş
    Genel

    Uysal: Statüyü millete sorun
    Genel

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor
    Genel

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
    Genel

    Köprülerin özelleştirilmesine itiraz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.