Sumud yeniden yola çıkacak

150’yi aşkın ülkeden binlerce aktivistin katıldığı “Özgürlük ve Sumud Filosu,” 12 Nisan’da İspanya’dan Akdeniz’e açılacağını duyurdu ve kamuoyuna filoya destek çağrısında bulundu.

Özgürlük ve Sumud Filosu’nun 150’yi aşkın ülkeden binlerce katılımcı, 100’ü aşkın gemi ve tekneyle 12 Nisan’da İspanya’dan Akdeniz’e açılacağı, Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

“Ateşkes nerede?”

Daha önce, Hanzala gemisine binmek için Birleşmiş Milletlerdeki (BM) görevinden istifa eden bilim insanı Chloe Fiona Ludden, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ben, Birleşmiş Milletlerden gelmiş birisi olarak, bu savaş makinelerine şahsî olarak ‘dur’ demek istiyorum. Çözüm, müzakerelerle olacaktır. Şunu sormanızı istiyorum, burada bir ateşkes var. Peki Batı Şeria’da, Kudüs’teki ateşkes nerede? Liderlerinize, gemi sahiplerine sormanızı istiyorum, neredesiniz?” ifadelerini kullandı.

“İsrail’in bölgede geleceği yok”

Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür de ablukanın kırılmasına ramak kaldığını dile getirerek, “İsrail katliamını o kadar artırdı ki bu katliamı ancak kaybedeceğini bilen bir topluluk yapar. İsrail artık bölgede bir geleceğinin olmadığının farkında. Şunu da artık açık bir şekilde anlaması gerekiyor, ev sahibi evine geri dönüyor.” diye konuştu.

“Bu cihanı Siyonistlere terk etmeyeceğiz”

Aktivist Ayçin Kantoğlu ise Siyonist rejimin barış istemediğini belirterek şunları kaydetti: “Gazze’ye gidişimiz sadece Filistin halkını kurtarmak için değildir. Dünyayı ele geçirmiş olan, kendi hâkimiyetini arsızca ve cüretkarca ilân etmiş olan Siyonistlere karşı verdiğimiz bir cevaptır. Bu cihan Siyonistlere terk edilemez ve terk edilmeyecek. Mutlaka Gazze’ye ayak basacağız. Böyle bir soykırıma, vahşete şu cihanda cesaret edecek olan her kim olursa olsun, halkların ayağa kalkabildiğini, bir araya gelebildiğini bilecek.” Toplantıda söz alan diğer aktivistler de filoya destek çağrısı yaptı.