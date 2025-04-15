İsrail yine sivillere saldırdı, çadırları hedef aldı! Gazze'deki şehit sayısı 51 bin oldu!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan çadırları hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu.

Saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus kentinin et-Tahliye bölgesinde el-Aşur ailesine ait eve düzenlediği saldırıda bir kadın öldü, birçok kişi de yaralandı.

Gazze kentinin el-Cela caddesinde bir evin İHA tarafından vurulması sonucu da bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir İHA, Han Yunus kentinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi kapısında toplananlara düzenlediği saldırıda bir hastane çalışanı hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusu el-Mevasi'deki tek hastaneyi vurdu

Öte yandan, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine bağlı el-Mevasi bölgesindeki tek sağlık merkezi olan Kuveyt Sahra Hastanesi Müdürü Doktor Suheyb el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) hastanenin ana girişine saldırı düzenlediğini belirtti.

Hams, bu saldırıda bir personelin yaşamını yitirdiğini, 10 personelin de yaralandığını vurguladı.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını ve hastanelerin dokunulmazlığını ihlal ettiğine dikkati çeken Hams, “Bu hastane, Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinin tek hastanesi ve Gazze Şeridi’nin güney bölgelerinin tamamına hizmet vermeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Hams, hastanelerin sadece tıbbi amaçla faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, “son derece tehlikeli koşullar altında çalışan” sağlık tesisleri ve sağlık personeli için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Sağlık personelinin yalnızca asgari güvenlik seviyesiyle çalışmak istediğini aktaran Hams, dünya çapındaki doktor sendikaları ve sağlık örgütlerini, sağlık personeli ve hastaneler için koruma sağlanması yönünde baskı yapmaya davet etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 51 bine yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 17 ölü ve 69 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1630 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 302 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bine, yaralıların sayısının da 116 bin 343'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme tedariki için İsrail'e baskı yapılması çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilaç krizinin, yaralılara yönelik acil müdahalelerin gerçekleştirilmesini ciddi şekilde engellediği belirtildi.

Hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin, çok sınırlı miktardaki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarıyla sağlanabildiği aktarılan açıklamada, yüzlerce hasta ve yaralı için gerekli ilaç bulunmadığı ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle hastaların yaşadığı sıkıntıların her geçen gün arttığı kaydedildi.

İlaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden en çok etkilenenlerin kanser, böbrek yetmezliği ve kalp hastaları olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ilaç listesinde yer alan diğer bazı türlerin de tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

İlaçlardaki yetersizlik oranının yüzde 37’ye, tıbbi malzeme yetersizliğinin ise yüzde 59’a ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumlardan, tıbbi malzeme girişine ve sahra hastanelerinin kurulmasına izin verilmesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

İsrail savaş uçakları Beyt Hanun kentine saldırı düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Beyt Hanun kentine saldırı düzenledi.

Filistinlilerin toplandığı bir bölgenin hedef alındığı saldırıda El-Mısri ailesinden 2 Filistinli öldü.

Han Yunus kentine dün düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinli bir genç tedavi gördüğü hastanede can verdi.

İsrail ordusunun topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda düzenlediği saldırıda da bir Filistinli şehit oldu.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise şehit olan Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.