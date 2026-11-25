Yeni Parti lideri Özgür Özel’in kurultay sonrası oluşturduğu MYK belli oldu. 14 idari görev ve 14 politika kurulundan oluşan 28 kişilik yeni yönetimde Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Salih Uzun getirildi.

Hazine ve Maliye Politikalarından Serkan Özcan, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikalarından Prof. Dr. Cem Say, İnsan Hakları ve Eşitlik Politikalarından Sezgin Tanrıkulu sorumlu olacak. Yeni yönetimde Eğitim Politikaları Suat Özçağdaş’a, Sağlık Politikaları Kayıhan Pala’ya verildi. Haber Merkezi

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